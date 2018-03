Un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato all'alba in Piemonte dai carabinieri del Ros e da quelli del comando provinciale di Cuneo per terrorismo.

Al centro delle indagini, coordinate dalla procura distrettuale di Roma, le «attività criminali» dello straniero, «fortemente indiziato», sottolineano gli investigatori, di istigazione a delinquere per finalità di terrorismo e di far parte di una associazione terroristica.