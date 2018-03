Ha fatto registrare una vera e propria adesione record - in 5 giorni 1100 persone vaccinate contro il meningococco - la campagna straordinaria scattata sull’isola d’Ischia dopo la morte per meningite di una bimba di un anno lo scorso 14 gennaio e il decesso il 24 febbraio dello zio della piccola, un uomo di 29 anni.

«L’elevatissimo numero di cittadini che ha aderito alla campagna vaccinale straordinaria - dice il direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord, Antonio d’Amore - ci conferma quanto questa misura, oltre che rispondere a valutazioni medico-scientifiche, faccia seguito ad un’esigenza fortemente sentita dalla popolazione. Ci rendiamo conto che la straordinarietà della campagna avviata in modo così repentino in favore di tutti i residenti a Ischia e la forte adesione dei cittadini stanno creando dei disagi a quanti desiderano vaccinarsi. Ce ne scusiamo e stiamo lavorando per risolvere tali problematiche».