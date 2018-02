Moglie e marito, entrambi novantenni, sono stati soccorsi dopo 12 ore trascorse su un pavimento, nell’impossibilità di muoversi e chiedere aiuto, dopo essere caduti in casa, all’interno di un condominio a Teramo.

Il primo a cadere è stato l’uomo, 90 anni, che non ce l’ha fatta a rialzarsi. La moglie, di 91 anni, ipovedente e con gravissime difficoltà a deambulare, nel tentativo di soccorrere il marito o comunque di avvicinarsi alla porta d’ingresso per chiedere sostegno ai vicini è però caduta.

I due, distanti qualche metro uno dall’altra, sono rimasti in terra tra l’ingresso di casa e il soggiorno, dalle 22 di ieri sera a questa mattina, quando i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso e sono riusciti a soccorrerli assieme al personale del 118.

A dare l’allarme sono state le due badanti che, arrivate a casa, non hanno ricevuto risposta al citofono. I coniugi sono stati trasferiti in ospedale con forti acciacchi e lievi fratture, ma non correrebbero pericolo di vita.