Risponde di lesioni gravi lo studente 17enne che oggi ha accoltellato in classe la docente di italiano Franca Di Blasio, di 54 anni. Il ragazzo, in stato di fermo, non ha ancora chiarito ai carabinieri il perchè del gesto, mentre la professoressa è ancora in ospedale di Maddaloni dove gli è stata suturata la ferita, e presto sarà sentita.



Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato il raptus del giovane, che di certo si è presentato a scuola con un coltello a serramanico; i carabinieri stanno cercando di capire se l’adolescente avesse portato con sè l’arma per «dare una lezione» alla prof, se avesse dunque progettato di aggredire la docente, che probabilmente cercava solo di stimolarlo a impegnarsi di più nello studio.