Sono un ex pilota dell'Alitalia, che faceva da istruttore, e un allievo che era al comando, le vittime dell'incidente aereo occorso stamani a un aereo da turismo Cessna 150, precipitato e incendiatosi in un bosco in provincia di Verona.

L'allievo alla cloche si chiamava Lino Lavarini, 61 anni, mentre l'ex pilota istruttore era Prospero Antonini, di 69 anni. Il velivolo era partito per un volo di istruzione dall'Aereo Club di Boscomantico Il velivolo è precipitato all'interno della Tenuta Novare, e ha preso fuoco nel momento dell'impatto a terra. E' da accertare quindi se gli occupanti siano deceduti a causa della violenza dello schianto o a causa dell'incendio. L'impatto è avvenuto in un bosco all'interno della tenuta di proprietà di una nota azienda vinicola della Valpolicella.