Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma ancora in prognosi riservata per un'ischemia e problemi cardiovascolari. Le sue condizioni sono stabili e invariate rispetto a ieri, giorno del ricovero di urgenza.

Dalla famiglia trapela ottimismo. Le sue condizioni migliorano, riferisce infatti all'ANSA l'ex moglie Rita Rusic che con il figlio Mario è arrivata da Miami. La figlia Vittoria è invece rimasta negli Stati Uniti. All'ospedale Rusic e il figlio hanno trovato l'ex produttore "cosciente, vigile, ovviamente provato". "Si è emozionato e commosso vedendoci, ci ha detto il professore che lo sta seguendo che tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazione se tutto procede al meglio", ha aggiunto la Rusic. I figli chiedono il massimo riserbo e privacy per le condizioni di salute del padre

Cecchi Gori, 75 anni, produttore ed ex presidente della Fiorentina, è giunto in ospedale a causa di una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati anche alcuni problemi cardiaci.