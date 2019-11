Ha destato una grandissima commozione la morte improvvisa di Daniel Ioriatti, il giovane papà di 37 anni di Baselga di Piné, stroncato ieri pomeriggio da un malore mentre percorreva la ferrata Tridentina con il figlioletto di 11 anni.

La tragedia in montagna è accaduta poco dopo le ore 13: Ioriatti stava arivando al rifugio: la parte della ferrata era già finita e con il bambino si stava avviando sul sentiero verso il rifugio, quando si è sentito male e si è accasciato privo di sensi.

Immediato il soccorso, con l’elicottero Pelikan 2 di Bolzano e il Soccorso Alpino in azione: Ioriatti è stato rianimato sul posto e trasportato all’ospedale di Brunico, dove però ha cessato di vivere poco dopo: troppo gravi le lesioni riportate. Sull’incidente è stata aperta una inchiesta dai carabinieri, come prescrive la legge. Proprio l'inchiesta avviata ha impedito finora di fissare le esequie, quindi non si sa ancora la data del funerale.

Daniel era di Baselga di Piné, dove era conosciutissimo come commesso del negozio della Famiglia Cooperativa Altopiano di Piné. Aveva lavorato al punto di vendita, poi a Montagnaga e da un anno era responsabile del negozio di Nogaré.

Ioriatti era un esperto di montagna: andare per vette e ferrate era la sua grande passione. Nella vita di Daniel, anche tanto dolore, con la morte improvvisa - anni fa - della giovane sorella Evelyn.