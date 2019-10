Un escursionista di 69 anni è morto nel primo pomeriggio precipitando per oltre 40 metri in una scarpata, nella zona sotto la cimma Ziolera (2.478 metri di quota), una delle più aspre ed affascinanti del Lagorai, fra Telve Valsugana e la Val di Fiemme, sopra il lago delle Buse.

Per soccorrere l'uomo, sul posto è arrivato prontamente l'elisoccorso decollato da Trento, che ha portato in quota anche gli uomini del Soccorso Alpino e l'equipe medica, ma per l'uomo non c'era più niente da fare.