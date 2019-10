La grande ruota panoramica che ha adornato i giardini di piazza Dante a Trento per il Mercatino di Natale dell’anno scorso tornerà a Trento dal 23 novembre per tutto il periodo fino alla befana. Andrà anche a Bolzano, ma vi resterà per sempre, come attrazione permanente.

Lo ha deciso il Comune nell’ultima seduta e l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige accoglie con soddisfazione la decisione della Giunta comunale di dotare il parco della stazione di una nuova attrazione. «La nostra proposta è stata accolta con successo», afferma con grande soddisfazione il fiduciario comunale dell’Unione Simone Buratti. «Nelle ultime settimane abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire a realizzare questa nuova offerta per i molti visitatori della città», ricorda Buratti.

Di particolare soddisfazione è anche il fatto che tale struttura, la quale sarà realizzata in collaborazione con il Comune e l’Azienda di soggiorno, non comporterà alcun disagio per la città soprattutto per quanto riguarda il finanziamento o per la mobilità urbana. Il previsto taglio di alcuni alberi non è un argomento a sfavore, perchè sarebbero stati comunque abbattuti entro poche settimane per l’inizio dei lavori di costruzione del Waltherpark.

Buratti tiene molto a sottolineare il fatto che Bolzano, con questa offerta, non vuole copiare nessun’altra città: quando si era iniziato a parlarne, infatti, da Trento era arrivata una prevedibile ironia. «Questa attrazione è nuova, più grande e anche più sicura», ribadisce il fiduciario comunale.

Ora si tratta di realizzare la ruota panoramica nel minor tempo possibile. «Non appena la ditta incaricata comincerà con i lavori di costruzione della struttura presenteremo la nuova attrazione nell’ambito di una conferenza stampa congiunta», informa Buratti. La data sarà comunicata tempestivamente.