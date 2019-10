Paura nel pomeriggio di ieri in valle di Non dove in un frutteto un trattore si è rovesciato.



L’allarme è scattato verso le 17 in un terreno nei pressi di Denno, dove il conducente del mezzo agricolo stava scendendo lungo un ripido pendio. Improvvisamente durante una manovra il trattore ha perso aderenza, rovesciandosi.



Fortunatamente il mezzo era dotato di cabina che ha scongiurato il rischio di schiacciamento per il conducente, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del corpo di Denno e le forze dell’ordine.