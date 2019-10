Bibliofili impenitenti tenetevi pronti: da lunedì prossimo, 7 ottobre, torna in via Roma a Trento la vendita di libri usati, non più adeguati al servizio di prestito.

La vendita, fino al 9 novembre, si terrà al piano terra della sede, al civico 55, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 18.30. Quasi settemila i volumi interessati dall’operazione di quest’autunno, esclusi quelli già offerti alle associazioni senza fine di lucro e alle scuole accreditate.

A far la parte del leone la narrativa per adulti (2.235 volumi), ragazzi (935 volumi) e giovani (213), numerose anche le sezioni di hobbistica e manualistica con 573 volumi e la saggistica per adulti (968 volumi), ragazzi (512 volumi) e bambini (688 volumi). Cinquantacinque i volumi di pregio, rappresentati prevalentemente da vecchie pubblicazioni trentine ormai fuori catalogo.

I prezzi di vendita per ogni singola opera sono di 1 euro (pubblicazioni per bambini e ragazzi, libri in edizione economica, vecchie riviste), 2 euro (pubblicazioni di narrativa, cd, dvd), 4 euro (pubblicazioni di saggistica). Per le opere di maggior pregio si adotterà un tariffario articolato su diversi importi. Per informazioni si può contattare la biblioteca allo 0461889521 o tramite email all’indirizzo info@bibcom.trento.it. La lista dei libri in vendita è pubblicata sul sito della biblioteca.