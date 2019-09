I Carabinieri del Comando provinciale di Trento in collaborazione con i militari di Milano, Brescia e Bergamo stanno dando esecuzione ad una ordinanza cautelare disposta dal gip del Tribunale di Trento a carico di nove persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

L’inchiesta è stata avviata dalla Compagnia di Riva del Garda a seguito di un furto di slot machine avvenuto in un bar di Borgo Chiese nel novembre 2018. Le indagini hanno permesso di individuare un presunto sodalizio criminale radicato nella provincia di Brescia e che operava anche in quelle di Trento, Milano, Bergamo e Modena.

I dettagli dell’operazione, denominata "Baba & Biri", saranno resi noti nel corso della conferenza stampa indetta oggi presso la Procura della Repubblica di Trento.