Paura ieri sera in val di Non per una coppia di anziani, finita fuori strada a bordo dell'auto sulla quale si trovavano.

L'allarme è scattato verso le 19.40, lungo la strada che dal campo sportivo in località Valmaor scende verso la provinciale 67, tra Termon e Denno.

La Panda, con a bordo un 82enne ed una 74enne entrambi di Denno, è finita nella boscaglia all'altezza di una curva, dopo che il conducente ha perso il controllo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Campodenno, i sanitari della Croce bianca di Tuenno ed i carabinieri della compagnia di Cles: gli anziani sono stati trasferiti al Santa Chiara, entrambi non in pericolo di vita.