In bici a velocità folle sul Bus de Vela

La denuncia arriva a un nostro lettore, che quasi non poteva credere ai propri occhi.



Oggi pomeriggio stava scendendo in auto dal Bus de Vela, verso Trento, sulla Gardesana, quando si è visto superare a velocità folle da un gruppo di ciclisti.



Tutti in posa aerodinamica, come siamo abituati a vedere in tv (ma quelli sono campioni, professionisti, su strade chiuse al traffico...), incuranti dei rischi, zigzagando tra auto e camion.



Il passeggero che era a bordo ha documentato tutto con un video.

Follia in bici sul Bus de Vela Video of Follia in bici sul Bus de Vela





«Erano una decina di ciclisti - racconta - tutti senza luci in galleria, e viaggiavano a 90 km/h. È scandaloso che possano accadere cose del genere sulle strade».



Difficile dargli torto: una caduta, in quelle condizioni, avrebbe probabilmente e conseguenze devastanti, e metterebbe a rischio anche l’incolumità di tante altre persone.



Spesso su quel tratto di strada i limiti di velocità e il buonsenso vengono ignorati da auto e mezzi pesanti. Se ci si mettono anche le bici...