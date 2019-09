Era semplice polvere bianca, e non era tossica né pericolosa, la sostanza che è uscita da una busta recpitata ieri alla Rai di Trento. All'apertura della busta, un impiegato aveva notato la sosotanza, e si erano attivati i protocolli di sicurezza: ieri pomeriggio in via Perini erano così intervenuti - con i Carabinieri - i vigili del fuoco permanenti di Trento con il loro Nucleo Nbcr (specializzato in contaminazioni chimiche, batteriologiche o nucleari). Gli esami eseguiti ieri sera al laboratorio specializzato dell'Arma dei Carabinieri a Milano, hanno dato però esito negativo.

Alla scoperta, immediate erano scattate le precauzioni a tutela del personale entrato in contatto con la sostanza: le tre persone che erano presenti nella stanza sono state poste in quarantena durata diverse ore, fino a quando nella notte il personale coinvolto ha potuto fare rientro a casa. Ora le indagini dei carabinieri proseguono per individuare la provenienza della busta.