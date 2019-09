Metà Trentino è zona popolata dagli orsi, e secondo il Wwf è importante conoscere le semplici regole basilari per una serena comvivenza. Ma siccome l’ente pubblico non lo fa, i volontari dell’associazione si sono arrangiati da soli, realizzando delle simpatiche tovagliette di carta da distribuire (gratis, a domicilio) a ristoranti, bar, sagre e feste.

La tovaglietta riporta le regole comportamentali da tenere in caso di incontro con un orso ed alcune informazioni sul plantigrado. La campagna comunicativa è nata già dallo scorso anno, quando i volontari del Wwf hanno provveduto per prima cosa ad acquisire una formazione adeguata, seguendo dei corsi ad hoc. Il progetto del 2018 ha visto 8 giovani impegnati sul campo. Lungo i sentieri di montagna il team ha spiegato a voce agli escursionisti i comportamenti da tenere in caso di incontro ravvicinato con l’orso.

Anche il Presidente del WWF Trentino, Aaron Iemma, si è impegnato in prima linea nell’iniziativa Questo primo passo- spiegano - ha portato grandi soddisfazioni, spingendo l’associazione ad andare avanti nel 2019. La produzione del materiale informativo è stata resa possibile dal supporto del Wwf Italia, di “BearMe” (la piattaforma digitale che raccoglie informazioni attendibili sull’orso che si è dedicata alle infografiche), e soprattutto da una importante donazione. Il budget così a disposizione è stato investito nella realizzazione di cartellonistica e tovagliette speciali.

Quali sono le regole che il turista o il residente può trovare a tavola? Semplici consigli facili da ricordare.

- Per evitare di attrarre gli orsi: non abbandonare i rifiuti; tenere i cani al guinzaglio; segnalare la propria presenza durante le camminate.

- In caso di incontro: non avvicinarsi ai plantigradi; in caso di avvicinamento, evitare movimenti bruschi e allontanarsi lentamente; nei rari casi in cui un orso dovesse manifestare aggressività il Wwf consiglia di stendersi lentamente a pancia in giù proteggendo la testa con le mani.

In realtà sui sentieri e nelle aree popolate da orsi,, ci sono già i cartelli della Provincia. Ma secondo il Wwf trentino «ci sembravano poco efficaci, troppo piccoli e scarsamente comunicativi in particolare la traduzione in inglese».

L’idea iniziale del Wwf sarebbe stata una totale sostituzione dei pannelli della provincia ma l’iter burocratico da seguire è molto complesso. Ci si rivolge così a bar e ristoranti, affinché sposino la causa.

Gli esercenti che collaborano all’iniziativa ricevono i materiali in forma gratuita. Le spese sono tutte a carico del Wwf. Al momento hanno aderito 6 esercizi commerciali della zona del lago di Tovel, più Casa Santel (a Fai della Paganella). Sono state prodotte 10.000 tovagliette. Chi voglia aggiungersi alla lista delle strutture partecipanti all’iniziativa può contattare il Wwf Trentino sui social o via mail (trentino@wwf.it). Il materiale verrà consegnato a domicilio dai volontari stessi.