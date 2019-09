La Sat e i ragazzi dello «Sciopero per il clima - Fridays For Future» scendono in campo contro l'ipotesi di sfruttamento sciistico dell'area di Serodoli, fra Campiglio e la Val di Sole: dopo le esplicite richieste venute dalle assemblee degli impianti Folgarida-Marilleva e Campiglio nelle scorse settimane, con l'iter ormai avviato per l'ampliamento del demanio sciabile, sono state molte le prese di posizione (prima di tutte quella del residente del Parco Admello Brenta, Joseph Masé) contro l'idea.

Ora si passa all'azione: scendono in campo la Sat (da sempre contraria all'ampliamento) e i ragazzi dei Fridays For Future: sabato 28 settembre ci sarà una imponente manifestazione in Rendena, con cinque ritrovi in cinque zone diverse, per poi convergere in un'unica manifestazione.

La manifestazione («Raduno spontaneo e collettivo») si terrà sabato 28 settembre con ritrovo alle ore 13 al Lago di Nambino. Qui convergeranno cinque delegazioni partite alle 7 di mattina da cinque luoghi diversi: la prima da Serodoli (ritrovo alla piana di Nambino); la seconda dalla val Gelada di Pellizzano (ritrovo in piazza a Pellizzano alle 7); la terza da Mondifrà, Vagliana e Vaglianella (ritrovo alle 7 alla partenza della cabimnovia Grosté; la quarta da Plaza e Ritort (ritrovo alle 7 alla partenza Patascoss); la quinta da Malga Dimaro (ritrovo ore 7 in piazza a Dimaro).

«Le delegazioni - è l'appello - si incontreranno per far incontrare tutti gli amanti di quei luoghi e riflettere sulla previsione di ampliamenti di impianti e piste da sci». Con uno slogan: «Serodoli resti Serodoli... Siamo la natura che resiste!».