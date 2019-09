È morto schiantandosi al suolo mentre stava volando con un parapendio a motore: Damljan Batovac, ventinovenne serbo residente fin da bambino con la famiglia in Val di Non, a Taio, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì in un campo di volo di Villa Estense, nel Padovano. Damljan, pizzaiolo in un locale dell'altopiano della Paganella, era un grande appassionato del volo a vela e aveva già una certa esperienza: venerdì verso le 19.30 però, ha improvvisamente perso il controllo della sua vela ed è caduto da un'altezza di una ventina di metri, morendo sul colpo.