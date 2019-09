Il fasciatoio per cambiare i bebé? C’è anche nel bagno dei papà. E’ stato inaugurata infatti sabato al Muse - per la prima volta nel panorama dei musei provinciali - una postazione fasciatoio e cambio bebè nel bagno degli uomini.

Il taglio del nastro, accompagnato da una nuvola di palloncini e dalla posa di una targa con il disegno stilizzato di un papà che cambia il pannolino ad un neonato, è avvenuto in occasione dell’EuregioFamily#Day, evento dedicato alle famiglie del Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020.

«Il Muse – ha sottolineato Luciano Malfer, dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia della Provincia - è il primo, e al momento l’unico museo del Trentino, che adotta questa nuova misura introdotta dal Disciplinare dei musei “Amici della famiglia”: un piccolo intervento strutturale, che porta però con sé un grande messaggio culturale, in quanto evoca il tema della parità di genere anche nei compiti di cura tra mamma e papà rispetto all’educazione dei propri bambini. Siamo convinti – ha continuato Malfer – che nella logica di una comunità educante, i nostri musei “Amici della famiglia”, veicolando questo messaggio, possano infatti contribuire a lavorare sull’educazione complessiva: anche un fasciatoio, quindi, collocato nel bagno dei papà farà la sua parte per educare sulla corretta relazione di genere nei compiti di cura».

Il Muese, ha aggiunto Mariachiara Franzoia, vicesindaco e assessore alle politiche sociali del Comune di Trento «si sta dimostrando sempre più amico delle famiglie, alla costante ricerca di stimoli che aiutino le persone ad essere sempre se stesse e a stare assieme in nome della cultura, dell’amicizia e dell’integrazione».