Da questa mattina, non è possibile obliterare il proprio abbonamento elettronico sulle macchinette del trasporto urbano di Trento, Rovereto e Riva. Un disagio relativo, visto che con la tessera si può comunque dimostrare a eventuali controlli di essere in regola. Ma l’unico modo di «validare» è avere un biglietto di carta.

Trentino trasporti informa in una nota che «si è verificato un problema nell’aggiornamento della piattaforma informatica presente sugli autobus urbani di Trento, Rovereto e Riva del Garda.

Attualmente - spiega la nota - è quindi possibile timbrare a bordo i biglietti cartacei, mentre non è possibile la validazione delle carte scalari, degli abbonamenti e l’acquisto dei titoli di viaggio. Il problema - precisa la nota - è in corso di risoluzione e sarà completamente risolto entro la giornata di domani. L’azienda si scusa per i possibili disagi».