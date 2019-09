A tradire la giovane automobilista è stato sicuramente l’asfalto bagnato. Ieri pomeriggio in via Brennero una ragazza di 25 anni si è cappottata all’ rotatoria di Trento Nord ma fortunatamente per lei nessuna conseguenza.



Sul posto è arrivata la polizia municipale e vista la dinamica anche l’ambulanza ma la giovane ha rifiutato il trasporto in ospedale. Per lei danni alla vettura, grosso spavento ma nulla di più.