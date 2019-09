Dalla riconciliazione, dopo l’ennesimo episodio di violenza, a quelle ore che sembravano felici, il tatuaggio insieme, l’abbraccio in foto, fino alla tragedia. Ecco la cronaca delle ultime ore di Eleonora Perraro.



MERCOLEDÌ, IL RISVEGLIO



Mercoledì mattina i due coniugi si sono svegliati insieme, nella casa di via Monte Corno. Evidentemente lei aveva deciso di dargli una nuova possibilità, dopo la lite violenta che l’aveva portata in ospedale pochi giorni prima.





ORE 17: IL TATUAGGIO



Forse per sancire un nuovo inizio, avevano deciso di tatuarsi ognuno il nome dell’altro. Lui l’ha fatto mercoledì, in uno studio roveretano. Lei aveva preso appuntamento per il giorno dopo. Sembravano felicissimi.





20.30: L’ABBRACCIO IN FOTO



Avevano deciso di trascorrere la serata sul lago, si fermano al bar «Sesto grado» di Nago. E si fanno scattare una foto abbracciati, da un turista tedesco. Lei la posta subito: «La vita mi dà momenti fantastici».





23.45: L’ULTIMO DRINK



Sono stati al Sesto grado per tutta la sera, sembravano affiatati. Nessuno ha avuto alcun presagio della tragedia: il titolare del bar se n’è andato, lasciandoli lì da soli. Avevano chiesto di dormire nel giardino.





GIOVEDÌ, 7.30



Giovedì alle 7.30 Manfrini si è svegliato in stato confusionale ed ha trovato accanto a sé la moglie morta, massacrata di botte. Dice di non ricordare nulla, ma per gli inquirenti è stato lui: giovedì sera è stato portato in carcere.