Sono 70 i bambini che non potranno accedere alle scuole materne trentine perchè non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Lo ha reso noto l’assessora alla sanità della Provincia di Trento, Stefania Segnana, a margine dell’incontro con la ministro alla famiglia, Alessandra Locatelli.

«Abbiamo scritto una lettera al ministero per chiedere la possibilità di valutare comunque l’ammissione, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ciò è probabilmente dovuto all’attuale situazione di stallo», ha commentato Segnana.

I dati dei bambini che non potranno accedere alle classi, a quanto comunicato, sono stati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e si riferiscono alle famiglie che non hanno risposto alla richiesta di sottoporsi a coperture vaccinali obbligatorie.