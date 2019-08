Visti gli effetti della sbandata sul mezzo - vetro anteriore frantumato e specchietto rotto - risulta impossibile che il conducente del pullman non si sia accorto dell’incidente successo tra Comano Terme e Sarche.

Eppure, ha proceduto la marcia come nulla fosse. Ma una volta arrivato in autostrada, all’altezza di Affi, è stato fermato da un pattuglia della polizia stradale, che era stata allertata dalla polizia locale delle Giudicarie. Dovrà rispondere di avere provocato un incidente con danno alle cose e di guida contromano.

L’incredibile vicenda risale a sabato pomeriggio. L’autobus di una ditta emiliana, senza persone a bordo, stava percorrendo la strada statale 237 che da Comano porta a Sarche. La sbandata è successa nella galleria del Balandin. L’autista, all’uscita del tunnel, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, si è spostato sulla corsia opposto, andando a sbattere con un semaforo, distrutto e altra segnaletica stradale, pure danneggiata.

L’impatto è stato senza dubbio violento, come attestano le immagini del mezzo, con il parabrezza praticamente in frantumi e uno specchietto laterale saltato. Nonostante gli effetti dell’incidente, che per fortuna non ha coinvolto altri mezzi, l’autista non si è fermato ed ha proseguito il viaggio come nulla fosse.

Chi ha assistito alla scena, diversi automobilisti, e ha visto il caos causato ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di zona, che hanno rimosso dalla strada i pezzi del semaforo rotto e della segnaletica. La polizia locale delle Giudicarie, coordinata dal comandante Carlo Marchiori, ha invece avviato subito le indagini per cercare di risalire al mezzo.

Dalle testimonianze raccolte e facendo una serie di verifiche, gli agenti sono riusciti a capire che si trattava di un pullman arrivato per portare dei turisti e che apparteneva ad una ditta emiliana.

A quel punto la polizia locale ha immediatamente diramato la nota di ricerca e sono state allertate le pattuglie della polizia stradale, in servizio sull’A22.

Il mezzo, molto danneggiato, è stato intercettato all’altezza del casello di Affi e fermato. Per quanto riguarda quanto successo in Trentino per l’autista scatteranno le sanzioni amministrative.