Nuovo sciopero domenica 25 e lunedì 26 agosto per il personale delle autostrade e dei trafori. La protesta proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sia-Cisal e Ugl, coinvolge in regione i dipendenti dell’Autostrada del Brennero. Al centro della mobilitazione il rinnovo del contratto di settore: la trattativa è in fase di stallo. Nel dettaglio i lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore. Domenica 25 sciopereranno gli addetti ai caselli ed i turnisti non sottoposti alla 146 cioè quelli che non sono precettabili, con i seguenti turni dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle 22 fino alle 2 di lunedì 26. Lunedì 26 sarà la volta del personale tecnico-amministrativo che si fermerà le prime quattro ore di lavoro.

Il confronto - informa una nota della Cgil del Trentino - è saltato sulle questioni relative alla clausola di salvaguardia sociale che dovrebbe garantire sicurezza occupazionale e normativa al personale con il cambio delle concessioni e che oggi non è sufficientemente stringente, e la questione economica. Le controparti hanno offerto aumenti insufficienti, mentre il sindacato chiede adeguamenti economici coerenti con i rinnovi degli ultimi contratti e con l’elevata redditività del settore. C’è poi la questione della gestione della flessibilità.