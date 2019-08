Due arresti e tre denunce: questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri a Trento nei giorni a cavallo di Ferragosto.

Un cittadino polacco di 25 anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari all’esterno della propria abitazione a passeggiare per le vie del centro, per cui è stato accusato di evasione e accompagnato in stato di arresto al proprio domicilio.

Un trentenne tunisino è stato invece arrestato in quanto risultato destinatario già di un ordine di carcerazione e perché durante il controllo eseguito in via Suffragio ha opposto resistenza.

Un tunisino è stato denunciato perché, trovato in possesso di cocaina, marijuana e hashish, dopo accertamenti è risultato anche inottemperante ad un provvedimento di espulsione emesso dalla Questura di Trento.

Un trentino di 26 anni e una trentenne siciliana sono stati infine denunciati per furto aggravato in concorso e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.