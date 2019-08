Non solo foreste, immobili e strade; Vaia nella sua furia distruttrice tra il 27 e il 30 ottobre del 2018 ha colpito duro anche le automobili. Sono ben 111 le richieste di contributo presentate da privati cittadini per la sistemazione di macchine danneggiate dalla furia delle intemperie, a cui si aggiungono due caravan, cinque moto e cinque mezzi di proprietà di Vigili del Fuoco. I danni denunciati ammontano in totale a quasi 250.000 euro, il 70% dei quali rimborsabili per una cifra vicina ai 170.000 euro.

I dati sono riassunti in una determina del dirigente del servizio prevenzione rischi della provincia che riporta in allegato le tabelle con i nomi e i modelli di auto o moto di tutti coloro che riceveranno un rimborso.

Quasi tutti i 123 contributi ammessi saranno pagati in un’unica soluzione; solo uno superando di poco la soglia dei diecimila euro dovrà, per le regole che si è data la Provincia, essere liquidato in cinque rate da qui al 2023 e riguarda il rimborso dei danni subiti da una Bmw intestata ad uno studio legale. Si avvicinano a questa soglia una Alfa Romeo del 2017 che ha subito danni per oltre 13.000 euro di cui 9.380 rimborsabili e una Ford del 2013 valutata 11.000 euro e che è stata rottamata. Stessa sorte anche per un’Alfa Romeo del 2016 e per una Volkswagen del 2013 con un potenziale di mercato ancora presente ma giudicate irrecuperabili. Numerose comunque le rottamazioni provocate da Vaia: in tutto 36 comprese tre motociclette.

A proposito di moto tra le cinque danneggiate la più costosa e recente è una Ktm del 2016 mentre tra le “vittime” della tempesta si segnala anche una storica Innocenti del 1968, finita rottamata e rimborsata al proprietario con sole tre banconote da cento euro. Stessa ricompensa assegnata ai due possessori dei due vecchi caravan rimasti danneggiati.