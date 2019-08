Due alianti in volo durante un meeting di volo a Macerata si sono scontrati e sono precipitati al suolo, ad una quota di circa mille metri. Salvi tutti e due i piloti, entrambi altoatesini: l'imprenditore Alois Baumgartner, che si è lanciato con il paracadute, e Thomas Gostner, costretto a un atterraggio di fortuna ma che non ha riportato ferite: non riuscendo a rientrare all' aeroporto “Ciuffelli” è quindi stato costretto a scendere a poca distanza da lì, in un campo agricolo in via Pratolungo dove è stato soccorso da 118 e vigili del fuoco. L'incidente domenica scorsa 11 agosto alla Coppa Internazionale del Mediterraneo in provincia di Macerata.

L'aliante pilotato da Alois Baumgartner avrebbe urtato l'aliante motorizzato di Thomas Gostner. Mentre Gostner grazie al motore ha potuto azzardare un atterraggio di emergenza, a Baumgartner il cui aliante nello scontro aveva perso un ala, non è rimasto altro da fare che

buttarsi col paracadute.

(foto Vigili del Fuoco Macerata)