Debora Pedrotti, nota commercialista roveretana, ha annunciato su Facebook di essere stata derubata ieri dell’auto e di tutto, mentre si trovava in spiaggia in Sardegna, con la sua famiglia

«Purtroppo - racconta la commercialista - il paradiso improvvisamente si è trasformato in inferno. Verso mezzogiorno ci eravamo fermati in questa bellissima spiaggia di Capo Comino su consiglio del proprietario dell’agriturismo dove abbiamo soggiornato fino a stamattina».

«Eravamo diretti nel nord della Sardegna, con la macchina carica di tutto, - aggiunge - quando ci siamo fermati qui a mangiare dei panini in spiaggia e a fare un bel bagno. Purtroppo, al nostro ritorno alla macchina, verso le 14.30, ci siamo accorti che ci avevano rubato tutto, smontando il finestrino posteriore: la mia borsa, il mio portafoglio, i miei documenti, i soldi, tutti e 4 i trolley con i vestiti, i giochi e i libri delle bambine».

E conclude con una appello ai ladri: «Non abbiamo più nulla, tranne i costumi e le scarpe. Abbiamo appena sporto denuncia. Ora valuteremo cosa fare di questa vacanza, che era appena iniziata con tanta gioia ed entusiasmo. Prego chi ha commesso questo atto ignobile di fare ritrovare almeno i vestiti delle bambine, i loro giochi e i loro libri. Solo questo chiedo».

Debora Pedrotti è stata amministratore di cassa rurale e l’anno scorsò si candidò alle elezioni provinciali per la Civica Trentina ottenendo 231 preferenze, non sufficienti per essere eletta.