La giunta provinciale ha avviato le procedure di acquisto di un nuovo elicottero Agusta per l’emergenza ed il soccorso: «Nel giro di una decina di mesi - ha spiegato Gianfranco Cesarini Sforza, dirigente del Dipartimento protezione civile - dovremo completare il percorso e disporre di una flotta interamente di proprietà della Provincia. Nel frattempo prosegue il noleggio dell’Agusta AW 139 per garantire la copertura al servizio».

Il punto è stato fatto oggi a Mattarello, con l’arrivo dell’ingegner Gosetti, che completa l’organico del Nucleo Elicotteri in qualità di «accountable manager».

Daniele Gosetti, 58 anni trentino, laureato in Ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e 25 anni presso l’Helicopters Italia, è risultato il vincitore della selezione indetta dalla Provincia per il ruolo di responsabile d’impresa del settore aeronavigante, in gergo aeronautico appunto «accountable manager» del Nucleo Elicotteri, colui cioè che si dovrà occupare di tutti gli aspetti gestionali del settore.

«Oggi siamo qui per augurare buon lavoro a Daniele Gosetti e al tempo stesso ricordare che la Giunta guarda con grande attenzione al Nucleo elicotteri che rappresenta un tassello fondamentale del nostro sistema della sicurezza» ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Accanto al nuovo responsabile c’era parte del personale del Nucleo, quello non impegnato in missioni di volo: «Affronteremo insieme tutte le situazioni - ha detto loro Gosetti - riservando grande attenzione ad ogni piccolo dettaglio».