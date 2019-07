Nel corso della giornata di oggi - informa una nota della Provincia - è previsto un graduale cedimento dell’alta pressione presente sul Trentino, con conseguente aumento dell’instabilità atmosferica, che si protrarrà anche nei prossimi giorni.

Il sistema di allerta provinciale della Protezione Civile ha emesso perciò un messaggio mirato, per avvisare che nel pomeriggio e in serata sono attesi rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi, con grandine e raffiche di vento.

Fra sabato e domenica, inoltre, è previsto il rapido transito di una perturbazione di origine atlantica che porterà precipitazioni diffuse.

Domani, a partire dal pomeriggio, potranno verificarsi precipitazioni sparse, via via più estese nel corso della serata e della notte, con possibili fenomeni temporaleschi.

Mentre domenica 28 si prevede un’intensificazione dei fenomeni, soprattutto nel corso della notte e della mattinata, con un graduale esaurimento nel pomeriggio, a partire dai settori occidentali della nostra provincia.

Così Giacomo Poletti spiega i fenomeni meteorologici di particolare intensità di questi giorni. «Dopo gli straordinari record storici di temperatura siglati ieri su mezza Europa (Parigi/Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania) da noi il meteo è in peggioramento: situazione persino rischiosa per molte zone del Nord. Su una “base” di aria caldissima e umida - aggiunge - avremo infatti l’entrata di una saccatura atlantica stretta e la formazione di un minimo chiuso sul Mar Ligure, una situazione quasi “autunnale” ma con moltissimo calore a disposizione. In Trentino oggi nuovi temporali dal primo pomeriggio con alto rischio di una nuova passata temporalesca forte (più di ieri sera) fra le ore 20 e le 24. Il meteo andrà poi peggiorando sabato pomeriggio, dopo una mattina nuvolosa ma asciutta: fino a tutta domenica sera avremo circa 36 ore con frequenti piogge, temporali e rovesci anche intensi!».

A seguito di una serie di frane (nella foto) dovute alle piogge del pomeriggio di oggi il Passo del Pordoi, che collega Trentino a Veneto, è stato chiuso e potrebbe esserlo anche per tutta la giornata di domani come informa Veneto Strade spa che sta cercando di liberare la strada sul versante veneto.