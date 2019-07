Mentra a trento trova il tempo di rispondere persino alle lettere dei lettori di Lavis, il presidente del Mart Vittorio Sgarbi - fra una lezione sul volto di Maria nell'arte e una seduta in Parlamento - trova anche il tempo di andare in televisione e far rivivere una scena classica dei programmi trash anni Ottanta: la rissa in studio.

Questa volta è successo su Rete 4, nel programma di Maria Giovanna maglie "Stasera Italia", con Sgarbi impegnato a colpi di sedia contro Giampiero Mughini, fra parolacce e minacce.

La tv estiva non propone solo repliche. Protagonisti ieri sera di una furiosa rissa tv sono i due "volti noti" del Maurizio Costanzo Show di un tempo (mancava solo il filosofo Stefano Zecchi, presidente del Muse): Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini hanno duellato verbalmente per poi venire alle mani tra lo sconcerto dei presenti. "Questo lo prendo a pedate", ha detto Mughini replicando agli insulti di Sgarbi prima che la lite degenerasse con il conduttore Giuseppe Brindisi che insieme a un cameraman a tentare di dividere i due. "Che faccio lo prendo a pedate in culo?", "Testa di cazzo", "Pezzo di merda!". Volano sedie e insulti con il programma costretto ad andare in pubblicità.

Il tema dello scontro? Il caso dei presunti fondi russi alla Lega e l'interventismo della magistratura nella politica.

Il video è già entrato nelle notizie "trending topic" in Italia di Twitter.

GUARDA IL VIDEO