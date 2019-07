Oggi per i lettori di Monitor nuova possibilità di vincere 5 ingressi famiglia (massimo 2 adulti e almeno 1 bambino d’età inferiore a 14 anni) alle Terme Merano.



La nota struttura del benessere, recentemente ampliata e rinnovata, offre relax e divertimento agli ospiti di ogni età.

Sul prossimo numero della nostra guida Tv in edicola oggi con l’Adige, senza costi aggiuntivi, i lettori troveranno una nuova sfida di “Vinci facile con Monitor”.



Vincere infatti è facilissimo. Il format è lo stesso della scorsa settimana: su Monitor sarà pubblicato un quiz, basato su una semplice domanda che riguarda le Terme Merano e il grande parco della struttura. Leggete il breve testo di accompagnamento e mettete alla prova il vostro spirito di osservazione rispondendo alla domanda pubblicata in fondo alla pagina. La risposta andrà inviata con un messaggio sms al numero indicato entro mercoledì 17 luglio e tra i lettori che manderanno la risposta esatta verranno sorteggiati 5 fortunati vincitori, che si aggiudicheranno una giornata da trascorrere con la famiglia a Terme Merano.



Nuovi spazi per oltre 1.700 metri quadri e nuove aree in grado di offrire un relax e un benessere come mai prima d’ora: le Terme Merano danno il benvenuto all’estate con una rinnovata concezione del benessere a 360 gradi. Gli interni ampi e rinnovati offrono oltre 200 nuovi lettini distribuiti nelle sale relax, in ambienti intimi e raccolti. Nelle Fire Places, arredate con divanetti e poltroncine, il fuoco arde tutto l’anno e gli ospiti possono rilassarsi davanti al camino, prima di proseguire i trattamenti negli altri ambienti. Una chicca è rappresentata dalle 4 Pool Suites, pensate per le coppie e ispirate agli elementi della natura. Ognuna ha un lettino ad acqua, idromassaggio, bagno turco, doccia, toilette, borsa delle terme, frutta fresca e una bottiglia di spumante dell’Alto Adige.



Ecco i nomi dei vincitori dell’edizione del 6 luglio: Luca Folgheraiter, Daniela Foradori, Eva Forner, Erica Scarpari, Anna Spinelli.



La domanda era: “Il parco delle terme misura complessivamente 5,2?” La risposta corretta era: “ettari”.