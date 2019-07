Un ragazzo di 20 è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento: è stato ferito con una bottiglia nella notte, durante una lite avvenuta probabilmente per motivi legati allo spaccio di droga.

È successo in piazza della Mostra, a notte inoltrata, davanti al Castello del Buonconsiglio: l'allarme alla centrale unica di emergenza è arrivato poco dopo le 4.15, quando si riferiva di una rissa in atto.

I carabinieri e i soccorritori si sono recati immediatamente sul posto: a terra hanno trovato il giovane, che sarebbe stato colpito più volte con una bottiglia.

Il giovane, di origine marocchina, è stato immediatamente portato in ospedale. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nessuna traccia delle altre persone coinvolte, che si sono dileguate prima dell'arrivo delle forze dell'ordine (foto Alessio Coser).