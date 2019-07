Il Tribunale di giustizia amministrativa di Trento ha respinto l’istanza avanzata dalla Lega Nazionale per la difesa del Cane con la quale si chiedeva la sospensione degli effetti dell’ordinanza, emanata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti lo scorso primo luglio, per la cattura dell’orso M49, peraltro ancora in fuga.



«Il provvedimento contestato – scrivono i giudici – appare congruamente e non illogicamente motivato in ordine alle esigenze di interesse pubblico che intende tutelare, interesse che nella comparazione complessiva appare prevalente, anche atteso che l’esecuzione dell’ordinanza si sostanzia nella mera cattura dell’animale».