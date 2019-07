Super lavoro nella giornata di oggi per l’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino, che è stata chiamata in tre occasioni per soccorrere tre biker sulle piste della Dolomiti Paganella Bike Area.

Il primo intervento, verso le 11 di questa mattina, è stato necessario per un biker infortunatosi ad un arto inferiore sulla pista Willy Wonka.

Sul posto si sono portati la guardia attiva del Soccorso Alpino e l’elicottero. Il paziente è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cles.

Il secondo intervento è avvenuto verso le 13.40 sulla Giada Line, un percorso di enduro.

Un biker bergamasco ha perso il controllo della sua mountain bike e, cadendo, si è procurato una ferita nella zona addominale.

Il Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento della guardia attiva e dell’elicottero. In questo caso il paziente è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Infine, alle 15.45 è accaduto un incidente sulla pista Hustle and Flow ha visto protagonista un biker altoatesino che, dopo un salto, è uscito dalla pista impattando sulle rocce.

Il biker è stato raggiunto dalla guardia attiva del Soccorso Alpino e dall’equipe medica dell’elicottero, è stato imbarellato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con politraumi.