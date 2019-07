Più problemi al traffico che alle persone coinvolte. Vigili del fuoco al lavoro, oggi pomeriggio, a Volano, per un incidente stradale.



Lo scontro è avvenuto sulla statale, nei pressi del paese (foto Gianni Cavagna).



Quattro feriti, invece, anche se non gravi, a Vignole di Arco, sempre per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14. Tra i feriti, portati agli ospedali di Arco e Rovereto, anche un bimbo di 3 anni.