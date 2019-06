Sarà il caldo torrido di questi giorni a dare alla testa: ieri sera, a Trento, in via della Spalliera, sei persone sono rimaste ferite in una furiosa lite, scoppiata per motivi ancora da decifrare.

La chiamata alla centrale unica di emergenza è arrivata prima di mezzanotte, e sul posto sono state inviate due ambulanze e un'auto medica, mentre sono stati i carabinieri a riportare la calma.

Sei, come detto, i feriti: 4 uomini e due donne. Il più grave è un ragazzo di 18 anni. Cinque dei feriti sono stati portati al pronto soccorso del Santa Chiara.