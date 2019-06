La forza dell’abitudine fa brutti scherzi: ieri pomeriggio un autista del servizio urbano di Trentino Trasporti impegnato lungo la linea A, in centro storico, ha scordato l’ordine di servizio che ricordava come in occasione delle Vigiliane - fino a mercoledì 26 - il tracciato non prevedesse il passaggio per le vie disseminate di bancarelle e plateatici, oltre che di palchi pronti per la “Magica notte”, procedendo lungo il percorso consueto. Se tutto è andato bene lungo via Orfane, via Cavour e piazza Duomo, i problemi si sono presentati al momento di svoltare da via Garibaldi a via Calepina.



A quel punto l’autista ha tentato di proseguire nonostante un tendone di uno dei locali ed il palco pronto per il concerto tenutosi ieri sera occupassero - regolarmente - parte della carreggiata. Anziché fermarsi e tentare la retromarcia, ha provato a proseguire, puntando sul fatto che sarebbe riuscito a passare oltre senza conseguenze.

Così purtroppo non è stato: il tendone è stato urtato ed uno dei “piedi” della copertura del palco è stata danneggiata dal peso del mezzo. Ora l’autista rischia un richiamo disciplinare.