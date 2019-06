Ancora una tragedia della strada con vittima un motociclista, in Trentino: poco fa una donna ha perso la vita in seguito a una caduta mentre percorreva una galleria nella zona di Vermiglio.

La vittima avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva il tunnel in salita, seguendo il marito che la precedeva su un'altra motocicletta.



L'allarme è scattato verso le 11.40 e sul posto è sopraggiunto anche l'elicottero del 118, ma i sanitari hanno poturo solo constatare il decesso della donna le cui generalità al momento non si conoscono ma si tratterebbe di una turista straniera.



Stando alle prime informazioni, l'incidente non ha visto coinvolti altri mezzi ed è accaduto sulla statale 42, all'interno dell'ultimo tunnel prima del passo del Tonale, la galleria del rio Merlo che dista circa tre chilometri dallo scollinamento.

Si tratta della quinta vittima in moto nel giro di un paio di settimane in Trentino. Appena tre giorni fa, a Ragoli, l'ultima tragedia, nella quale aveva perso la vita Enzo Giuliani di Nago, tamponato da un'auto.



Circa un'ora dopo, in un altro incidente, un sesto motociclista ha perso la vita, in uno schianto a Dimaro.