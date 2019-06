Paura poco fa in un negozio del centro di Trento, dove un uomo per farsi dare l'incasso ha minacciato con un coltello la titolare e poi è fuggito.



A dare l'allarme, poco dopo le 17, una cliente sopraggiunta, che ha trovato a terra svenuta la titolare del negozio di articoli per animali Petit Mon Amour Chien Boutique di vicolo del Vò.



La commerciante è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove fortunatamente si è ripresa e ora le sue condizioni sono buone.



Il rapinatore l'avrebbe anche spinta per mettere le mani nella cassa.



Sulla base della testimonianza della vittima, è scattata una caccia all'uomo in tutto il centro città.