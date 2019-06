Un uomo è stato arrestato questo pomeriggio a Trento dalla polizia locale con l’accusa di aver molestato i passanti ed essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, facendo resistenza nei confronti degli agenti e danneggiando la loro auto di servizio.

L’episodio si è verificato in via del Suffragio. Domani verrà processato per direttissima.