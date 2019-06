La notizia cattiva è che, dopo settimane di divertimento, il concorso «Leggi l’Adige e vinci» è finito. Ieri c’è stato il gran finale, con il botto: una affollata festa presso la concessionaria Margoni di Trento trasmessa in diretta da Radio Dolomiti con Gabriele Biancardi e Francesca Bertoletti. Ma ci sono anche notizie buone. L’iniziativa ha avuto un enorme successo, lo dimostrano i 60 chili di cartoline recapitate al nostro giornale (si stima siano circa 25mila, ma nessuno ha avuto la forza di contarle tutte).



In totale dal 17 marzo a ieri sono stati consegnati 120 buoni da 100 euro da spendere presso i supermercati Despar, Eurospar e Interspar. Ieri sono state consegnate le chiavi del super premio finale: una Ford Fiesta plus da 70 cavalli. L’auto è andata a Claudia Cestari, di Trento, fortunata tra i fortunati. Emozionata, la vincitrice ieri ha abbracciato la “dea bendata”, la piccola Annalisa che tra le migliaia di cartoline recapitete in via Missioni Africane ha pescato proprio il tagliando della famiglia Cestari (l’estrazione è avvenuta nei giorni scorsi sotto la supervisione di un funzionario della Camera di Commercio di Trento. «La mia auto è vecchia, avevo proprio bisogno di sostituirla. Ringrazio tutti di cuore...» ha detto Claudia Cestari accompagnata per l’occasione dalle figlie Eva e Arianna. L’ultima buona notizia è che - ha assicurato il direttore dell’Adige, Alberto Faustini, in futuro ci saranno altre occasioni per premiare la fiducia dei nostri lettori. Non rimane che attendere e intanto fare il pieno quotidiano di notizie.





Ieri pomeriggio Antonio Margoni, titolare con i fratelli dell’omonima concessionaria, ha fatto gli onori di casa ospitando l’ultima festa del concorso. «Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa - ha detto - perché in un contesto di notizie spesso brutte e tristi con questo concorso sono stati regalati molti sorrisi. La partecipazione è stata massiccia: io stesso ho provato a partecipare ma sul giornale trovavo un buco al posto della cartolina perché qualcuno era stato più lesto di me».



Giudizio positivo è stato espresso anche dal direttore generale del gruppo Aspiag per il Trentino Alto Adige, Robert Hillebrand (la società che controlla i marchi Despar, Eurospar e Interspar) partner del concorso: «Abbiamo dato il nostro contributo premiando i consumatori trentini che in questi anni ci hanno dato la loro fiducia».



E un ringraziamento alla fiducia, in questo caso dei lettori, è stato espresso dal direttore dell’Adige, Alberto Faustini: «Mi piace ricordare che voi ci premiate tutti i giorni acquistando il giornale in edicola o rinnovando l’abbonamento. Oggi, finalmente, siamo noi a premiarvi con un buono per fare la spesa. Sono 100 euro preziosi, specie in un momento come questo. Oggi consegniamo poi un super premio grazie a Margoni. Ringrazio tutti voi che ogni giorno ci leggete: immagino che qualche volta le notizie vi faranno arrabbiare, altre volte vi renderanno più lieti. Non smettete di camminare insieme a noi. Questa è una cosa preziosissima. Qualcuno ora penserà a noi facendo la spesa con il buono vinto grazie al concorso, la più fortunata ci penserà per i prossimi anni salendo sulla sua nuova auto. Per noi oggi - ha concluso Faustini - non è la fine, ma è un inizio: da tanti anni non c’erano più premiazioni come questa. È importante dirvi che ci saranno altre puntate, altri modi per stare vicini ai lettori, come i lettori tutti i giorni sono vicini a noi».