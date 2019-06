Attimi di paura verso le 20 di ieri a Rallo, in val di Non, per uno scontro tra un mezzo pesante, carico di pallets, ed un’auto.

L’incidente è avvenuto in una strada secondaria: entrambi i mezzi andavano piano, ma lo scontro è stato comunque molto forte dato le dimensioni e il peso del tir.

Nell’auto si trovava una donna, che è stata soccorsa dall’elicottero e portata per accertamenti al Santa Chiara di Trento. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco con le pinze idrauliche.