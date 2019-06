Intervento dell’ambulanza di «Trentino Emergenza» l’altra notte in quel di Prabi per soccorrere un giovane trovato a terra in stato confusionale.

I sanitari del «118» hanno raggiunto attorno a mezzanotte e mezza via Caproni Maino dove hanno trovato un 34enne rivano supino a lato strada e in preda ad una parziale amnesia.



Secondo alcuni testimoni, sentiti sul posto dai soccorritori, sarebbe finito knockout in seguito ad un pugno ricevuto in pieno viso e alla conseguente caduta. Complice, sembra, anche un eccesso alcolico i cui effetti erano ancora evidenti al momento dei soccorsi.



L’accaduto sarebbe l’effetto di un diverbio o di una rissa che ha avuto per vittima il giovane rivano, che per ben 45 minuti si è poi rifiutato di salire sull’ambulanza accettando solo alla fine, quando sul posto sono arrivati anche i carabinieri, di farsi medicare in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, probabile lesione al setto nasale, sarebbe escluso invece il trauma cranico.