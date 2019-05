Un incidente avvenuto questa mattina sta mettendo a dura prova, e non è una novità, la viabilità sulla Valsugana, in direzione Pergine.



Lunghe code si sono formate alla galleria dei Crozi e sul viadotto di Ponte Alto, dove le auto stanno procedendo a passo d’uomo.



L’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 8, ha coinvolto tre persone, che però non avrebbero riportato ferite preoccupanti, secondo le prime informazioni.