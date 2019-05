La procura di Trento ha aperto un'inchiesta sulla morte di un anziano, ricoverato presso l'ospedale Santa Chiara, al quale è stata diagnosticata la legionella. Un fascicolo per omicidio colposo, per ora a carico di ignoti. L'uomo, un trentino di 78 anni, era degente presso la struttura sanitaria dall'8 maggio scorso e qui era stato sottoposto a un intervento chirurgico, per un'altra patologia. Mercoledì mattina, il decesso. La magistratura si è attivata dopo la segnalazione da parte dei familiari, che vogliono capire se il loro caro avesse contratto l'infezione in ospedale e, soprattutto, se sia stato il batterio a causare il decesso.



