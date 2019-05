Assistere all’alba in alpeggio per poi mungere e ascoltare i racconti dei veri malgari? Gustare un menù gourmet all’interno della telecabina di una funivia con vista sulle Dolomiti del Brenta? O ancora, conoscere i segreti del Teroldego e concedersi un picnic con i vignaioli in mezzo ai loro vitigni?

Sono queste alcune delle proposte dell’estate e dell’autunno 2019 in Trentino, in un grande festival dei sapori che vuole coniugare il mondo dell’agroalimentare con quello del turismo, in un’ottica sempre più esperienziale, sostenibile e all’insegna della qualità.

Saranno 320 gli eventi in programma, con oltre 1.200 partner coinvolti e 315mila ospiti previsti. Il tutto reso possibile dalla sinergia tra Trentino Marketing, Apt, consorzi turistici, pro loco e comitati locali, forti del fatto che, in Trentino, «l’enogastronomia è una vera e propria motivazione di vacanza per il 13,3% degli ospiti nella stagione invernale e per il 7,2% nel mesi estivi».

«Gli appuntamenti di questo festival dei sapori vanno a costellare tutte le nostre vallate - precisa l’amministratore unico di Trentino Marketing Maurizio Rossini - seguendo gli eventi di stagione a fianco delle persone che ogni giorno lavorano in perfetta sintonia con i cicli della natura. I nostri ospiti potranno conoscere i prodotti locali, gustarli e assistere in prima persona ai processi di produzione».

Sei le aree tematiche presentate ieri mattina nella sede di Trentino Marketing: il latte e l’alpeggio, il vino, la brace, le cene in funivia, il Garda in autunno e la raccolta dell’uva.

Si parte con il mondo del latte, «patrimonio straordinario di biodiversità, gestualità ed esperienze trasmesse da generazioni», a cui saranno dedicati 87 appuntamenti. Apriranno la stagione le Feste della transumanza verso l’alpeggio, mentre dal 21 giugno a metà settembre 39 eventi daranno corpo alle Albe in montagna. E ancora: Latte in festa, Sfalcio in festa, Cheesenic Festival, Malghe a castello e le tradizionali Desmontegade, antiche feste popolari con cui si saluta l’estate in quota.

Sul fronte vino il percorso si snoderà invece tra arte, sapori e solidarietà alla scoperta «di una delle espressioni più autentiche del Trentino». Dopo la chiusura di Trenino&Wine a Palazzo Roccabruna sono molti gli eventi a partire dalla Val di Cembra passando per la Piana Rotaliana e Vallagarina, fino alla Valle dei Laghi. Tra questi Picnic con i vignaioli, Settembre rotaliano - Alla scoperta del Teroldego, La vigna eccellente ed è subito Isera o, in dicembre, Trentodoc - Bollicine sulla città e La notte degli alambicchi accesi.

Ed ecco una delle novità di questa edizione 2019: Trentino Barbecue. 94 gli appuntamenti dedicati a questa esperienza «rovente», in cui da maggio a settembre macellai trentini artisti del grill consiglieranno ai visitatori i tagli migliori di carne,preparati da chef in location d’eccezione. Mentre, grazie a Il Trentino in barattolo, si potrà dar vita a una vera e propria conserva, partendo dalla raccolta delle materie prime presso gli agriturismi locali per poi conoscere i segreti della conservazione in barattolo.

Le cene in funivia si terranno invece sabato 3 agosto sulla telecabina Pinzolo-Campiglio Express con partenza da Patascoss, assaporando piatti gourmet con prodotti del territorio preparati da chef stellati.

In programma dal 2 al 4 novembre Garda con gusto a Riva del Garda: una tre giorni dedicata ai colori e ai sapori dell’enogastronomia locale, dalla carne salada all’olio extra vergine d’oliva con, novità di quest’anno, l’aggiunta di maestri pasticceri. E per finire, avviandosi verso il raccolto autunnale, spazio a mele, castagne, noci, zucche, patate, mais e ortaggi, con tante feste in ogni valle del Trentino per celebrare la magia del raccolto e la stagione della transumanza.

(nella foto: la squadra campione della gara di barbecue dell'estate 2013 a Caldonazzo)