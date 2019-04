Prenotazioni sanitarie in tilt, questa mattina, in Trentino. Lo comunica l’Azienda Sanitaria: «A causa di un guasto ai server di Cup-Trentino, il sistema di prenotazione delle visite e degli esami sanitari è indisponibile. Al momento è attivo solamente il canale telefonico al quale i cittadini potranno lasciare un recapito per essere ricontattati dagli operatori del call center per fissare gli appuntamenti».

Si cerca di correre ai ripari: «Il fornitore del servizio Cup sta lavorando per ripristinare la piena operatività entro la mattina. Apss si scusa per il disagio arrecato ai cittadini».

Alle 11,50 la funzionalità è stata ripristinata, e l'Azienda ha comunicato che ora il Cup funziona regolarmente.