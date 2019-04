Quattro persone, tre albanesi ed una donna italiana, sono state arrestate dagli uomini della squadra mobile del capoluogo con l’accusa di rapina e riciclaggio.

I fatti risalgono ai giorni dell’adunata degli Alpini quando un romeno giunto in città a bordo di una Bmw era stato rapinato. All’altezza del casello di Trento nord era stato derubato di bagagli, 2.000 euro in contanti e dell’auto. Dopo che si era rivolto alla polizia erano scattate le indagini, che hanno permesso di risalire ai tre uomini ed alla donna, titolare di un’attività di autodemolizioni in provincia di Milano dove sono stati trovati numerosi componenti dell’auto.

La Bmw era stata infatti letteralmente smontata per rivendere i pezzi, dai quali erano stati accuratamente rimossi i codici identificativi.

«Non è importante il singolo episodio quanto l’aver individuato questo gruppo di persone che svolgeva questo tipo di attività in maniera sistematica, dopo essersi dotati anche di apparecchiature per poter eludere l’attività delle forze dell’ordine», ha commentato il procuratore Sandro Raimondi nel complimentarsi con la polizia ed il capo della mobile Salvatore Ascione nel corso di una conferenza stampa terminata poco fa.